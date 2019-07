Murray e Serena estreiam nas duplas mistas com vitória em Wimbledon

A aguardada estreia da dupla formada por Andy Murray e Serena Williams aconteceu neste sábado. E não decepcionou a torcida londrina, em Wimbledon. Os ex-líderes do ranking, jogando juntos pela primeira vez, venceram pela primeira rodada da chave de duplas mistas, ao superarem o alemão Andreas Mies e a chilena Alexa Guarachi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h16min.

Murray e Serena se destacaram na partida com os recursos que o tornaram bem-sucedidos em simples. O tenista da casa, dono de dois títulos na grama londrina, brilhou nas devoluções, enquanto a norte-americana, heptacampeã em Wimbledon, foi soberana nos saques.

A dupla, que contou com o apoio maciço da torcida, terminou o jogo com quatro quebras de saque, em 17 oportunidades. E não perderam o serviço em nenhum momento do duelo, salvando três break points.

A partida estava marcada inicialmente para sexta-feira, mas o atraso na programação da quadra central obrigou a organização a adiar para este sábado. E isso porque Serena tinha jogo marcado para o início deste sábado, pela chave de simples - ela venceu e avançou às oitavas de final.

Na segunda rodada, Murray e Serena vão enfrentar o francês Fabrice Martin e a norte-americana Raquel Atawo. Se vencerem, britânico e americana vão enfrentar na sequência a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e a também americana Nicole Melichar nas oitavas de final.

Antes da estreia nas duplas mistas, Murray foi à quadra para jogar pelas duplas masculinas. E não teve sucesso. Ele e o francês Pierre-Hugues Herbert foram batidos pelos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 6/2 e 6/3.

CHAVE DE SIMPLES

A rodada terminou com mais uma batalha de cinco sets na grama londrina. O português João Sousa derrotou o local Daniel Evans por 3 a 2, com parciais de 4/6, 6/4, 7/5, 4/6 e 6/4, em 3h56min de duelo. Com o triunfo, Sousa se credenciou para o confronto com o espanhol Rafael Nadal, atual número dois do mundo.

O português, atual 69º do mundo, e o espanhol se enfrentaram apenas duas vezes no circuito profissional. E, nas duas vezes, ambas no saibro, Nadal saiu de quadra como o vencedor. O último encontro deles aconteceu em 2016.