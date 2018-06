Murray e Soares perdem para algozes de Melo e caem nas semifinais em Roma

Os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah se estabeleceram como algozes dos brasileiros no Masters 1000 de Roma. Depois de despacharem Marcelo Melo, eles eliminaram neste sábado Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, ao vencerem por 2 sets a 1 nas semifinais, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 10/8.

O duelo foi definido em 1h49min de partida. Após muito equilíbrio, os colombianos, cabeças de chave número 6, cresceram na reta final diante do brasileiro e do britânico, quintos favoritos da competição.

Soares e Murray até começaram bem, arrancaram com uma quebra logo de início e tiveram dois set points no saque dos rivais, mas falharam e levaram a virada. Na segunda parcial, o brasileiro e britânico reagiram e arrancaram para o triunfo sem maiores dificuldades.

No super tie-break, os colombianos abriram 8 a 4 e praticamente selaram a vitória. Soares e Murray ainda reagiram e buscaram o improvável empate, mas Cabal e Farah acordaram novamente, confirmaram os pontos seguintes e garantiram a classificação.

Nas quartas de final, os colombianos já haviam derrotado Melo e o polonês Lukasz Kubot. Agora, aguardam para conhecer seus adversários na grande final em Roma. Eles vão encarar quem passar do confronto do espanhol Pablo Carreño Busta e do português João Sousa com o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcelo Granollers.