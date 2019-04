Murray e Soares ganham e vão às semifinais de Montecarlo; Melo e Demoliner caem

A esperança de título do Brasil no Masters 1000 de Montecarlo está depositada em Bruno Soares, que, ao lado do britânico Jamie Murray, derrotou nesta sexta a dupla formada pelo português João Sousa e o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/2 - e se garantiu na semifinal do importante torneio disputado em quadras de saibro do Principado de Mônaco.

Cabeças de chave número 3 desta disputa do evento e em busca de melhores resultados na temporada para voltar ao Top 10 do ranking de duplistas, Soares e Murray precisaram de apenas 63 minutos para despachar os rivais e voltam a uma semifinal depois de três meses - o ATP 250 de Sidney, na Austrália, do qual foram campeões, foi a última competição em que os dois haviam chegado à luta por vaga em uma decisão.

Seus próximos adversários serão os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof, que superaram a parceria composta pelo moldávio Radu Albot e o georgiano Nikoloz Basilashivli por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

O saque fez diferença a favor de Bruno Soares e Murray, que acertaram 80% de seus primeiros serviços, ganhando 87% dos pontos quando encaixaram os mesmos. Eles praticamente não foram ameaçados, visto que não tiveram o serviço quebrado nenhuma vez e aproveitaram os três break points cedidos pelos rivais no duelo.

"Está sendo uma semana boa até agora, depois de termos sobrevivido ao domingo da primeira rodada, salvando três match points e com outro jogo duríssimo na segunda rodada. Foi muito no detalhe e a cada rodada a gente vem jogando melhor. Hoje conseguimos jogar super bem. Foi muito importante sacar bem diante de dois devolvedores do saibro. Fomos bem ofensivos, não cedemos nenhum break point e pressionamos bem. Estou super feliz e vamos jogar em busca de mais uma final em Montecarlo", afirmou Soares após o triunfo obtido nas quartas de final.

As outras duas duplas com brasileiros foram eliminadas nesta sexta-feira. Parceiro do polonês Lukazs Kubot, Marcelo Melo foi superado em 1h21min pelos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor em sets diretos, por 6/3 e 7/5. Eles entraram no torneio como cabeças de chave número 2 e são a sexta dupla mais bem ranqueada da ATP.

Já Marcelo Demoliner teve azar. O brasileiro não conseguiu sequer disputar o confronto com os argentinos Máximo Gonzales e Horacio Zeballos, pois seu parceiro, o russo Daniil Medvedev, desistiu de jogar em razão do desgaste físico. Minutos antes, ele havia avançado à semifinal na chave de simples depois de derrotar o número 1 do mundo Novak Djokovic por 2 sets a 1 em mais de 2 horas em quadra e, por isso, preferiu se poupar para o duelo de sábado contra o sérvio Dusan Lajovic.

RIVAL DE NADAL

Em ascensão na temporada, o italiano Fabio Fognini, 18º do ranking da ATP, derrotou o croata Borna Coric de virada por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2, e vai enfrentar o vice-líder do ranking mundial Rafael Nadal na semifinal de Montecarlo. Este foi o último jogo da programação desta sexta-feira na competição.