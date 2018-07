Murray e Soderling são eliminados em Roma O britânico Andy Murray segue com dificuldades para conseguir bons resultados no saibro. Depois de ser eliminado na partida de estreia em Montecarlo, ele foi derrotado pelo espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 36 minutos, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Roma.