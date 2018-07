Murray e Soderling sofrem, mas vencem na estreia

Sem mostrar seu melhor tênis no saibro, o escocês vem de derrota para o brasileiro Thomaz Bellucci nas oitavas de final do Masters de Madri, na semana passada. Agora ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Viktor Troicki e o italiano Potito Starace.

Soderling sofreu ainda mais para chegar às oitavas de final. Após sair atrás no placar, ele precisou virar sobre o espanhol Fernando Verdasco para fechar o jogo em 2/6, 7/5 e 6/4, em 2h42min de partida. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o espanhol Nicolas Almagro e o americano Sam Querrey.

Ainda nesta terça, o suíço Stanislas Wawrinka estreou com vitória em Roma, ao superar o local Fabio Fognini, por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4. O finlandês Jarkko Nieminen venceu, por sua vez, o ucraniano Sergiy Stakhovsky, por 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.

ROLAND GARROS - O argentino David Nalbandian anunciou nesta terça que não disputará o segundo Grand Slam do ano, em Paris, no final deste mês. O ex-top 10 ainda não se recuperou totalmente das cirurgias a que submeteu em março e está longe de sua melhor forma física. Ele projeta retornar ao circuito no final de junho, no Torneio de Queen''s, que serve de preparação para Wimbledon.