Murray elimina Cilic e encara Raonic na final em Queen's

Andy Murray confirmou o favoritismo neste sábado e garantiu vaga em sua quinta final no Torneio de Queen's, em Londres. O tenista da casa despachou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, e avançou na defesa do título conquistado no ano passado. Ele vai tentar buscar o 5º troféu na grama londrina neste domingo.

Para superar Cilic, outro especialista em quadras rápidas, Murray precisou contar com seu saque. Foram 14 aces e um aproveitamento de 80% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Apesar do bom desempenho no fundamento, o britânico precisou salvar seis break points. Só o fez em cinco ocasiões na partida.

Cilic obteve sua única quebra da partida no segundo set. O revés não abalou Murray, que contava com o apoio total da torcida. Na terceira parcial, o serviço do local não foi sequer ameaçado. E, com uma das três quebras que obteve no jogo, o escocês conquistou a vantagem necessária para fechar o jogo após 1h58min de confronto.

No domingo, Murray terá um desafio mais difícil pela frente. Ele vai enfrentar o terceiro cabeça de chave, o canadense Milos Raonic. Conhecido pelo forte saque, o número 9 do mundo fechou o jogo contra o australiano Bernard Tomic em apenas 1h02min com seus 12 aces. A vitória foi por duplo 6/4.

ALEMANHA

Na grama de Halle, o local Alexander Zverev conheceu seu adversário da final, na tarde deste sábado. Após eliminar o suíço Roger Federer, atual tricampeão da competição alemã, o tenista da casa vai duelar com o compatriota Florian Mayer, que surpreendeu ao despachar o favorito Dominic Thiem por 6/3 e 6/4. Thiem vinha embalado pelo título em Stuttgart, também disputado sobre grama, na semana passada. Desta vez, não conseguiu alcançar a decisão.