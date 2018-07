Murray encontra dificuldades, mas bate Melzer e avança às quartas em Doha

Apesar da vitória em sets diretos, o britânico Andy Murray, líder do ranking da ATP, teve dificuldade para bater o austríaco Gerald Melzer (número 68 do mundo) nesta quarta-feira e fechou a partida com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5, após 2h23min, pelas oitavas de final do Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar.

O triunfo serviu para Murray alcançar uma série de 26 partidas sem derrota, sua maior sequência de invencibilidade na carreira. O último revés em jogos oficiais aconteceu diante do argentino Juan Martín del Potro, pelas semifinais da Copa Davis, em setembro de 2016.

Agora o número 1 do ranking mundial enfrenta o espanhol Nicolas Almagro, ex-top 10 e atual 44.º, que venceu o alemão Philipp Kohlschreiber nas quartas. O retrospecto aponta quatro vitórias do britânico e uma derrota.

Em quadra, Murray encarou um adversário muito agressivo, atuando bastante junto à rede. Mesmo com apenas seis erros no primeiro set, o britânico precisou de 1h18min para fechar a parcial. O britânico teve dois set points tanto quando o placar marcava 5/4, como em 6/5, mas não conseguiu definir o ponto. A confirmação aconteceu somente na nona chance de fechar a parcial.

Já no segundo set, o primeiro colocado do ranking também desperdiçou uma boa chance de fechar o jogo no seu primeiro match point, mas foi quebrado e viu o rival empatar em 5/5. Entretanto, Murray se recuperou e garantiu os dois games seguintes para fechar a partida.

KARLOVIC E BERDYCH AVANÇAM

Em outro jogo encerrado há pouco nesta quarta, o croata Ivo Karlovic superou o russo Karen Khachanov em sets diretos, com duplo 7/6 (7/3 e 7/3), e se garantiu nas quartas de final para enfrentar o espanhol Fernando Verdasco.

Já o cabeça de chave número 3, o checo Thomas Berdych, levou um susto, mas conseguiu bater o seu compatriota Jiri Vesely por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/1. Na sequência, o décimo colocado do ranking encara o vencedor da partida entre o alemão Dustin Brown e o francês Jo-Wilfried Tsonga, programada para acontecer ainda nesta quarta.