Murray estreia com vitória sobre Youzhny em Cincinnati

CINCINNATI - O britânico Andy Murray começou bem a campanha em busca de seu terceiro título no Masters 1.000 de Cincinnati. Nesta quarta-feira, o número 2 do ranking da ATP não teve maiores dificuldades para bater o russo Mikhail Youzhny, 25.º do mundo, na estreia. Em pouco mais de uma hora, ele fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com a vitória, Murray avançou à terceira rodada do torneio - havia folgado na primeira - e já sabe quem será seu adversário. Ele terá pela frente o francês Julien Benneteau, número 36 do mundo, que eliminou o checo Radek Stepanek. Será o quarto confronto entre eles, com total vantagem para o britânico, que venceu as três partidas disputadas anteriormente.

Para chegar à vitória, Murray aproveitou o péssimo dia de Youzhny no saque. O russo cometeu sete duplas faltas ao longo dos dois sets e teve seu serviço quebrado em cinco oportunidades. Mais consistente e impondo seu jogo, o britânico sofreu apenas uma quebra e fechou com tranquilidade.

Murray conta com o bom retrospecto em Cincinnati para chegar ao terceiro título no torneio norte-americano, após as conquistas de 2008 e 2011, ambas em decisões diante de Novak Djokovic. O britânico vive ótima fase e conquistou na atual temporada o Masters 1.000 de Miami, Wimbledon e os torneios de Queens e Brisbane.

Outro cabeça de chave que se deu bem na quarta-feira foi o alemão Tommy Haas. Listado como 11.º favorito ao título, ele atropelou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h14min de partida. Na terceira rodada, Haas terá pela frente o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 5.