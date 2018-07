Murray estreia com vitória tranquila em Roma Enquanto o suíço Roger Federer decepcionou nesta terça-feira e foi eliminado pelo letão Ernests Gulbis, o tenista britânico Andy Murray confirmou seu favoritismo na estreia do Masters 1000 de Roma. Cabeça de chave número 4 do torneio, ele ganhou fácil do italiano Andreas Seppi, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.