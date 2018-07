Murray estreia no Masters 1000 de Montecarlo com vitória sobre francês

MONTECARLO - O britânico Andy Murray começou bem a sua participação na temporada de saibro na Europa. Nesta quarta-feira, o número 2 do mundo estreou com vitória no Masters 1000 de Montecarlo ao derrotar o francês Edouard Roger Vasselin, que veio do qualifying e está em 81º lugar no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 13 minutos.

Murray começou a partida desta quarta em ritmo arrasador e conseguiu duas quebras de serviço para abrir 4/0. Vasselin devolveu uma delas no quinto game, mas perdeu o saque em seguida. Assim, o britânico precisou apenas confirmar o seu serviço para fechar a parcial em 6/1.

O segundo set foi mais equilibrado, mas novamente Murray teve o duelo sob controle. O britânico conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game ao converter o único break point que obteve na parcial. Depois disso, manteve o seu saque para fechar set em 6/4 e o jogo em 2 a 0.

O adversário de Murray nas oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo já está definido e será o suíço Stanislas Wawrinka, número 17 do mundo, que passou pelo espanhol Albert Montanes.

O sérvio Novak Djokovic, que eliminou o russo Mikhail Youzhny, também já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final. O sérvio vai enfrentar o argentino Juan Monaco, número 20 do mundo, que nesta quarta-feira derrotou o letão Ernests Gulbis, 56º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos.