Murray frustra torcida, bate australiano e pega Berdych na semifinal

O britânico rustrou nesta terça-feira qualquer sonho da torcida de ver novamente um australiano conquistando o título em casa. O cabeça de chave número 6 teve alguma dificuldade, mas passou por 3 sets a 0 por Nick Kyrgios, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2h04min de jogo, e avançou às semifinais do Aberto da Austrália.

Agora, Murray disputará uma vaga na decisão com o checo Tomas Berdych, que surpreendeu o espanhol Rafael Nadal e atropelou por 3 a 0, com direito a "pneu". Sétimo cabeça de chave, Berdych leva vantagem no confronto direto diante do britânico, com seis vitórias nos dez duelos disputados entre eles.

Com o resultado desta terça, caiu por terra a esperança da torcida, que sonhava em ver um tenista da casa voltar a conquistar o primeiro Grand Slam do ano. A última vez que um australiano faturou o título em Melbourne foi em 1976, quando Mark Edmondson ficou com o troféu. A última final aconteceu em 2005, quando Lleyton Hewitt perdeu para Marat Safin.

Apesar da derrota, a campanha de Nick Kyrgios surpreendeu a todos. O tenista número 53 do mundo conseguiu sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam, igualando Wimbledon no ano passado, quando também caiu nas quartas. Com isso, deve ganhar posições na próxima atualização do ranking da ATP.

Kyrgios fez jogo duro para Murray nesta terça, equilibrando o início de cada set. No entanto, quando as parciais se encaminhavam para suas retas finais, o britânico dava um jeito de conseguir uma quebra para vencê-las. Foram apenas três quebras para ele, o suficiente para avançar à próxima fase.

DUPLAS MISTAS

Depois de se garantir na semifinal do torneio de duplas, o brasileiro Marcelo Melo também avançou na chave de duplas mistas. Ao lado da eslovena Katarina Srebotnik, ele passou pelo australiano Luke Saville e a russa Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e se classificou para as quartas de final.

Agora, os cabeças de chave número 2 do torneio terão pela frente o uruguaio Pablo Cuevas e a taiwanesa Su-Wei Hsieh, que derrotaram o chinês Ze Zhang e a taiwanesa Kai-Chen Chang. Vale lembrar que outro brasileiro, Bruno Soares, também está nas quartas, ao lado da indiana Sania Mirza.