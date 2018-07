Murray inicia reação contra Stepanek, mas jogo é paralisado

Um dos favoritos ao título de Roland Garros, o escocês Andy Murray levou um susto nesta segunda-feira. Logo em sua estreia o número dois do mundo teve pela frente o experiente Radek Stepanek e foi surpreendido nos dois primeiros sets. Murray reagiu no terceiro e, quando liderava a quarta parcial, a partida foi paralisada por falta de iluminação natural.

O tenista da República Checa liderava o placar por 6/3, 6/3, 0/6 e 2/4 quando o árbitro decidiu interromper o jogo. Murray saiu de quadra insatisfeito, em parte por conta do seu fraco desempenho nos dois primeiros sets, e em parte por causa da postura de Stepanek, que se esforçou para atrasar a partida, na tentativa bem-sucedida de adiar o jogo para terça.

"Quantas coisas ele poderá fazer para deixar a partida mais lenta?", questionou Murray, ao reclamar com o juiz da partida. Momentos antes, Stepanek pedira autorização para ir ao banheiro, após levar um "pneu" no terceiro set. Tenista mais velho da chave principal masculina, Stepanek, de 37 anos, ocupa atualmente a 30ª colocação do ranking.

A partida entre os dois será retomada na manhã desta terça-feira. Será o segundo jogo do dia na quadra principal, a Philippe Chatrier, após o duelo entre a alemã Angelique Kerber e a holandesa Kiki Bertens.