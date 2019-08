Andy Murray vai jogar challenger na academia de Nadal na Espanha

O britânico Andy Murray vai disputar um evento de nível challenger, considerado de segunda linha, em Maiorca, na Espanha, que é organizado pela academia de tênis de Rafael Nadal. O torneio, que tem o astro espanhol como padrinho, sendo denominado como Rafa Nadal Open, revelou que Murray aceitou um convite para disputar o evento.

Dono de três títulos de Grand Slam, Murray realizou uma cirurgia no quadril em janeiro. Ele retornou às quadras em junho, disputado eventos de duplas, incluindo Wimbledon, antes de voltar aos evento de simples neste mês.

Ex-número 1 do mundo, Murray perdeu para o francês Richard Gasquet na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati e depois para o norte-americano Tennys Sandgren no Torneio de Winston-Salem, um evento de nível ATP 250, nesta semana, ambos nos Estados Unidos.

Murray não disputa um challenger desde 2005, tendo 34 jogos disputados nesse tipo de torneio, sendo que o último foi na Bélgica, em Mons. Ele soma 22 vitórias e duas derrotas, com dois títulos conquistados.

A disputa, na academia de Nadal em Maiorca, começará em 25 de agosto, ocorrendo em quadras duras e durante o período de realização da primeira das duas semanas do US Open.