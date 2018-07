Murray lidera vitória britânica, mas equipe australiana vai à final da Hopman

Nesta sexta-feira, a Grã-Bretanha largou na frente contra a Alemanha com a vitória de Heather Watson (55ª colocada no ranking da WTA) sobre Sabine Lisicki (32ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. E o placar se repetiu no confronto entre Murray, o número 2 do mundo, e Alexander Zverev (83º colocado no ranking da ATP).

Assim, a Grã-Bretanha garantiu a vitória na série antecipadamente. Mesmo assim, Watson e Murray venceram o jogo de duplas mistas com mais um 6/3 e 6/4. E os britânicos ficaram na torcida para a equipe Austrália Verde, uma das representantes dos anfitriões da Copa Hopman, perder para o França, o que lhe garantiria o primeiro lugar do Grupo B e a classificação à final.

Só que isso não ocorreu. Nick Kyrgios (30º) superou Kenny de Scheeper (148º) por duplo 6/4, deixando os australianos em vantagem. Em seguida, Caroline Garcia (34ª) bateu Daria Gavrilova (36º) por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7), adiando a definição do confronto para o duelo de duplas mistas, vencido pelos australianos por 2 a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 11/9.

Assim, a equipe Austrália Verde se garantiu na decisão da Copa Hopman, que será disputada neste sábado. E o adversário será a Ucrânia, que avançou no Grupo A com três vitórias e está sendo representada por Elina Svitolina (19ª) e Alexandr Dolgopolov (36º).