Murray lidera vitória da Grã-Bretanha na Copa Hopman

Andy Murray começou com tudo as competições preparatórias para o circuito da ATP. Depois de conquistar o título do torneio de exibição de Abu Dabi, ele seguiu para Perth, na Austrália, e foi decisivo para a estreia vitoriosa da Grã-Bretanha na Copa Hopman, torneio misto por equipes, diante da França, por 2 a 1, em duelo válido pelo Grupo B.

No primeiro confronto do dia, Murray, o número 6 do mundo, derrotou Benoit Paire, o 126º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Depois a França empatou o confronto com Alize Cornet, a 18ª colocada no ranking da WTA, que venceu a britânica Heather Watson, número 50 do mundo, também por 2 a 0, com um duplo 6/2.

A definição da série ficou para o jogo de duplas mistas, que foi bastante acirrado. Murray e Watson se deram melhor e derrotaram Paire e Cornet por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 10/8.

Num duelo que envolverá as equipes que venceram seus jogos de estreia no Grupo B, a Grã-Bretanha volta a entrar em quadra na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar a Polônia. No mesmo dia, Austrália e França vão completar a segunda rodada da chave.