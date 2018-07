Murray oscila, mas supera Muller na estreia em Montecarlo

Sem disputar uma partida oficial desde 12 de março, quando caiu na sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, Andy Murray voltou às quadras nesta quarta-feira sem apresentar o alto nível que o colocou na liderança do ranking da ATP. Ainda assim, avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo.

Recuperado de uma lesão no cotovelo direito, o número 1 do mundo fechou o jogo com oito duplas faltas e 32 erros não-forçados, mas superou o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 53 minutos, obtendo a sexta vitórias em seis compromissos contra o 28º colocado no ranking.

Sem ritmo, Murray perdeu o seu saque logo no primeiro game de serviço, em que cometeu três duplas-faltas, e demorou a reagir. O britânico só foi devolver a quebra de saque no décimo game, quando Muller poderia fechar o set. Não conseguiu e viu o britânico conquistar a virada ao converter mais um break point, no 12º game.

No segundo set, Murray perdeu de novo o seu saque no primeiro game, mas deu o troco na sequência. E novamente no 12º, quando Muller poderia forçar a realização do tie-break na parcial, o britânico conseguiu a quebra de serviço para triunfar, avançando às oitavas de final.

Sem nunca ter disputado uma decisão do Masters 1000 de Montecarlo, Murray agora terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Viñolas, número 24 do mundo, que passou nesta quarta pelo argentino Carlos Berlocq ao superá-lo por duplo 6/2. O duelo é inédito.

WAWRINKA PERDE SET, MAS AVANÇA - Número 3 do mundo, o suíço Stan Wawrinka também oscilou no seu jogo de estreia em Montecarlo, tanto que perdeu um set, mas superou o checo Jiri Vesely, o 54º colocado no ranking, por 6/2, 4/6 e 6/2, em 1 hora e 24 minutos.

Esta foi a segunda vitória de Wawrinka em dois duelos com Vesely. Agora, nas oitavas de final, ele fará um confronto inédito. O suíço terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas, o número 27 do mundo.

OUTROS JOGOS - Número 8 do mundo, o croata Marin Cilic venceu fácil o francês Jeremy Chardy (71º) por 6/3 e 6/0. O seu próximo rival vai ser o checo Tomas Berdych, número 12 do mundo, que bateu, de virada, o veterano alemão Tommy Haas (hoje apenas o 655º colocado no ranking) por 3/6, 6/1 e 6/4.

O austríaco Dominic Thiem, número 9 do mundo, se garantiu nas oitavas de final ao bater o holandês Robin Haase (46º) por 6/3 e 6/2, e agora terá pela frente o belga David Goffin.

Já o espanhol Pablo Carreño Busta, número 19 do mundo, aplicou um duplo 6/4 no russo Karen Khachanov (52º) e será o próximo rival do sérvio Novak Djokovic no Masters 1000 de Montecarlo.