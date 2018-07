Murray perde de 'lucky loser' e decepciona na estreia em Queen's

O escocês Andy Murray decepcionou os fãs nesta terça-feira ao ser eliminado logo na estreia no Torneio de Queen's, em Londres. O atual número 1 do mundo não resistiu ao australiano Jordan Thompson, um "lucky loser", e foi batido em dois sets, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em 1h43min de confronto.

Jordan Thompson, apenas o 90º do mundo, entrou na disputa de última hora. Eliminado ainda na fase de qualifying, ele foi chamado para a chave principal como "lucky loser" em razão da desistência do britânico Aljaz Bedene, com uma lesão no punho. Mesmo pego de surpresa, o tenista de 23 anos não decepcionou.

Exibindo força no saque, Thompson não perdeu o serviço em nenhum momento da partida. Ele disparou 12 aces e acertou 82% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. No equilibrado set inicial, nem chegou a ter o fundamento sob ameaça. No segundo, faturou duas quebras e encaminhou a vitória. Foi o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional.

Para Murray, o revés significou o fim da invencibilidade de dez partidas no torneio. Ele defendia o bicampeonato na grama de Queen's. Também marca uma nova baixa na fraca campanha do líder do ranking na temporada. Ele tem apenas um título e um vice-campeonato em 2017. E não brilhou em nenhum dos dois Grand Slams já disputados.

No próximo, em Wimbledon, ele defende o título, diante da torcida. Mais seu começo na temporada curta de grama, nesta terça, não é das mais animadoras.

A derrota também decepciona entidades que vem ajudando familiares das vítimas do incêndio que causou 79 mortes, no prédio Grenfell Tower, na semana passada, em Londres. Isso porque Murray prometera doar às entidades o valor da premiação que receberia em Queen's.

Com a derrota na estreia, Murray não deve ganhar mais que 8 mil euros (cerca de R$ 29 mil) de premiação. Para efeito de comparação, ele embolsou 410 mil euros (R$ 1,5 milhão) pelo título conquistado em 2016.

Pela mesma rodada de Queen's, avançaram na chave, nesta terça, o sérvio Viktor Troicki e os norte-americanos Stefan Kozlov e Sam Querrey.