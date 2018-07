Murray perde em Eastbourne e chegará a Wimbledon sob desconfiança

Ex-número 1 do mundo e hoje apenas o 156º colocado do ranking da ATP, Andy Murray sofreu nesta quarta-feira a sua segunda derrota em três jogos desde quando retornou às quadras após 11 meses afastado por causa de grave lesão no quadril. O tenista foi superado desta vez por Kyle Edmund por 2 sets a 0, com duplo 6/4, no duelo britânico válido pelas oitavas de final do Torneio de Eastbourne, ATP 250 inglês realizado em quadras de grama.

Desta forma, Murray chegará a Wimbledon, que começará na próxima segunda-feira, em Londres, sob desconfiança dos seus torcedores. Campeão do tradicional Grand Slam em 2013 e 2016, o escocês havia estreado em Eastbourne na última segunda-feira com fácil vitória sobre o suíço Stan Wawrinka, outro ex-Top 10 que vem lutando há um bom tempo contra problemas físicos.

Desta vez, porém, Murray acabou não resistindo ao bom momento vivido por Kyle Edmund, atual 18º colocado do ranking, que aproveitou três das nove chances que teve para quebrar o saque do ídolo britânico, que só conseguiu converter um de cinco break points no duelo e foi derrotado após 1h40min de confronto.

Antes de jogar em Eastbourne, Murray fez a sua volta às quadras no Torneio de Queen's, em Londres, onde foi superado já na estreia pelo australiano Nick Kyrgios. Foi a sua primeira partida desde julho de 2017, quando foi eliminado pelo norte-americano Sam Querrey nas quartas de final de Wimbledon, então já acusando dores no quadril.

Cabeça de chave número 2 em Eastbourne, Edmund assim avançou às quartas de final e se credenciou para encarar o casaque Mikhail Kukushkin, que em outra partida desta quarta-feira arrasou o espanhol David Ferrer, sexto cabeça de chave, por 6/2 e 6/0.

Já o canadense Denis Shapovalov e o italiano Marco Cecchinato confirmaram as respectivas condições de terceiro e quarto pré-classificados para avançar às quartas de final em outras partidas do dia. O australiano John Millman e o alemão Mischa Zverev, por sua vez, foram os responsáveis pelas respectivas eliminações do argentino Leonardo Mayer, quinto cabeça de chave, e do americano Steve Johnson, o sétimo. O britânico Cameron Norrie foi outro que avançou às quartas de final com um triunfo obtido nesta quarta-feira.