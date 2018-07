Murray perde set, mas avança à semifinal no Torneio de Queen's

Em duelo de tenistas da casa nesta sexta-feira em Londres, o favorito Andy Murray perdeu seu primeiro set no Torneio de Queen's, mas evitou a zebra e venceu o jovem Kyle Edmund por 6/4, 3/6 e 6/1. Com o triunfo, o número dois do mundo garantiu seu lugar na semifinal, quando terá pela frente o croata Marin Cilic.

Contra um rival convidado da organização, Murray fez um início de partida irregular, com bons saques e pressão sobre o serviço de Edmund, de apenas 21 anos. Faturou duas quebras sobre o compatriota. Só não teve uma atuação impecável porque teve uma vacilada e sofreu uma quebra de serviço.

Se não causou maiores prejuízos no set inicial, a quebra deu confiança a Edmund, que cresceu em quadra na segunda parcial. Mais regular, o 85º colocado do ranking obteve outras duas quebras e empatou o jogo, surpreendendo a torcida. Depois do susto, Murray reagiu com contundência e venceu a terceira parcial com facilidade.

Na semifinal, o tenista da casa terá um duelo bem mais complicado pela frente. Seu adversário será Cilic, quinto cabeça de chave e especialista em quadras mais rápidas. Para avançar, o croata superou nesta sexta o norte-americano Steve Johnson pelo placar de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.

Em outra partida já finalizada nesta sexta, o espanhol Roberto Bautista Agut eliminou outro americano, Donald Young, por 6/4 e 6/2. O duelo deveria ter sido disputado na quinta, porém o mau tempo atrapalhou a programação. Assim, o tenista da Espanha volta a quadra nesta sexta para seu duelo das quartas de final, contra o canadense Milos Raonic.