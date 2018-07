Murray perde um set, aplica 'pneu' e vence russo na estreia em Roland Garros

Com um set perdido, mas também tendo aplicado um "pneu", o britânico Andy Murray, o número 1 do mundo, oscilou na sua partida de estreia em Roland Garros, mas embalou após um começo irregular e superou o russo Andrey Kuznetsov, o 73º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/2 e 6/0, em 2 horas e 32 minutos, nesta terça-feira.

Atual vice-campeão em Roland Garros, Murray só perdeu na sua estreia em Grand Slam parisiense uma vez, na sua primeira participação no evento, em 2006. Mas haviam dúvidas e expectativa em relação ao duelo com Kuznetsov por causa da sua inconstância na temporada 2017. A característica até voltou aparecer nesta terça-feira, mas ele conseguiu superar o tenista da Rússia.

Na segunda rodada, Murray terá pela frente o eslovaco Martin Klizan, o número 50 do mundo, que nesta terça-feira precisou de cinco sets para superar o francês Laurent Lokoli por 7/6, 6/3, 4/6, 0/6 e 6/4. No ano passado, o britânico venceu o tenista da Eslováquia em Viena.

Na sua estreia em Paris, Murray oscilou nos dois primeiros sets. Na parcial inicial, ainda venceu, embora tenha perdido o seu saque quando liderava por 5/2, se recuperando depois, mas sucumbiu no segundo, vencido por Kuznetsov.

Depois desse susto, porém, Murray se recuperou. O britânico perdeu apenas dois games no terceiro set e aplicou um "pneu" no quarto, decidido em apenas 27 minutos, assegurando o seu triunfo diante do tenista da Rússia.

Também nesta terça-feira, o japonês Kei Nishikori, o número 9 do mundo, precisou de uma virada para vencer na sua estreia em Roland Garros. O asiático bateu o australiano Thanasi Kokkinakis por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1, 6/4 e 6/4. O próximo adversário de Nishikori vai ser o francês Jeremy Chardy, 74º colocado no ranking, que superou Radu Albot, da Moldávia, por 6/2, 6/4 e 7/6.

Número 16 do mundo, o francês Gael Monfils venceu o alemão Dustin Brown, 76º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/0. O espanhol Nicolas Almagro será o adversário do argentino Juan Martin del Potro na segunda rodada após superar o cipriota Marcos Baghdatis em quatro sets. Já o rival do australiano Nick Kyrgios vai ser o sul-africano Kevin Anderson. O italiano Paolo Lorenzi e o russo Karen Khachanov também avançaram nesta terça na rodada inicial em Paris.

Bellucci perde nas duplas

Após estrear com vitória na chave de simples de Roland Garros no último domingo, Thomaz Bellucci caiu logo na primeira rodada do torneio de duplas. O brasileiro e o argentino Carlos Berlocq perderam do holandês Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.