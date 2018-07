Murray se diz ansioso para jogar em casa na Olimpíada

"Mal posso esperar para a Olimpíada começar. É um evento incrível e o fato de acontecer em casa torna isso ainda mais especial", declarou. "Ganhar uma medalha neste verão (europeu) é um de meus principais objetivos", completou o tenista de 25 anos, que jogará com seu irmão, Jamie, nas duplas.

Para alcançar esta meta, Murray precisará ter um desempenho muito melhor do que em Pequim, em 2008, quando acabou eliminado na primeira rodada. Mesmo assim, o britânico garantiu que guarda boas lembranças daquela Olimpíada. "Me lembro de ser parte da cerimônia de abertura em Pequim, o que foi uma atmosfera inacreditável e uma experiência única", afirmou.

Antes dos Jogos Olímpicos, no entanto, Andy Murray terá outra chance de jogar diante de sua torcida, na Inglaterra. Ele participará do Torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, que começará na próxima segunda-feira.