Murray será operado e deve perder resto da temporada

O britânico Andy Murray será submetido a uma cirurgia para reparar um problema nas costas que vem o incomodando por um longo período. Segundo comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, o tenista número 3 do ranking será operado na semana que vem e deve ficar afastado até o final da temporada.

A lesão nas costas já vinha atrapalhando o britânico ao longo do ano e ele chegou a desistir de participar de Roland Garros por conta deste problema, que começou a incomodá-lo no Masters 1000 de Roma, em maio. Segundo o comunicado, a expectativa do tenista é "estar totalmente em forma para a próxima temporada". "Depois de jogar em quadras duras e no saibro, Murray aceitou o conselho médico de resolver este problema de uma vez por todas", explicou.

Apesar da contusão, Murray ainda conseguiu voltar a jogar a tempo de conquistar o segundo Grand Slam de sua carreira em Wimbledon, no começo de julho, mas as dores nas costas nunca o abandonaram. Por conta da cirurgia, o tenista ficará de fora do ATP Finals, em Londres, entre os dias 4 e 11 de novembro, além dos torneios em Xangai e Paris, em outubro.