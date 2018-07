Murray sobe para quarto lugar no ranking após triunfos na Davis

Decisivo para a classificação da Grã-Bretanha às quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis ao vencer os dois jogos de simples que disputou em Glasgow no confronto com os Estados Unidos, Andy Murray foi o responsável pela principal movimentação na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP ao atingir a quarta colocação.

Após ser ultrapassado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo japonês Kei Nishikori na semana passada, Murray ficou novamente à frente do asiático ao atingir os 5.425 pontos, com dez a mais do que o rival, agora o quinto colocado e que participou da derrota do Japão por 3 a 2 para o Canadá, pela Davis, vencendo seus dois jogos de simples.

Enquanto isso, o sérvio Novak Djokovic atingiu a 137ª semana consecutiva na liderança do ranking, com 13.205 pontos, depois de participar e vencer um jogo de simples no triunfo da Sérvia por 5 a 0 sobre a Croácia pela Davis. O suíço Roger Federer permaneceu na segunda colocação, com 9.205 pontos, logo à frente de Nadal.

Com um triunfo e uma derrota diante do Japão, Milos Raonic segue em sexto lugar, à frente do suíço Stan Wawrinka, do espanhol David Ferrer, do checo Tomas Berdych e do croata Marin Cilic, que completam, em ordem, o Top 10 do ranking da ATP.

Com triunfos na Copa Davis sobre Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, este último em uma partida épica, o argentino Leonardo Mayer ascendeu dois postos e agora é o 27º colocado. Já Feijão, que antes dessa derrota havia triunfado sobre o argentino Carlos Berlocq, segue sendo o melhor tenista do País na lista, agora em 72º lugar, com 676 pontos, após subir duas posições.

Já Bellucci ganhou dois postos e agora é o 85º colocado. E ele pode até subir mais alguns degraus no ranking, desde que supere o argentino Federico Delbonis no quinto jogo do confronto pela primeira rodada do Grupo Mundial, que definirá, nesta segunda-feira, o último classificado para as quartas de final do torneio por equipes.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 13.205 pontos

2.º - Roger Federer (SUI) - 9.205

3.º - Rafael Nadal (ESP) - 5.675

4.º - Andy Murray (GBR) - 5.425

5.º - Kei Nishikori (JAP) - 5.415

6.º - Milos Raonic (CAN) - 4.980

7.º - Stan Wawrinka (SUI) - 4.595

8.º - David Ferrer (ESP) - 4.535

9.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.340

10.º - Marin Cilic (CRO) - 3.450

11.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 3.055

12.º - Feliciano López (ESP) - 2.325

13.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.255

14.º - Gilles Simon (FRA)- 2.050

15.º - Ernests Gulbis (LET) - 2.045

16.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.020

17.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.005

18.º - Gael Monfils (FRA) - 1.780

19.º - Tommy Robredo (ESP) - 1.755

20.º - John Isner (EUA) - 1.720

72.º - João Souza (BRA) - 676

85.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 601

171.º - André Ghem (BRA) - 295

210.º - Fabiano de Paula (BRA) - 231