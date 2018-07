Murray sofre, mas bate búlgaro e vai às oitavas em Miami Andy Murray sofreu mais do que esperava para superar o búlgaro Grigor Dimitrov nesta segunda-feira, no Masters 1000 de Miami. O escocês, número 3 do mundo, chegou a salvar um set point na primeira parcial antes de embalar e vencer o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em quase duas horas de partida.