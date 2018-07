Murray sofre, mas supera Cilic e avança em Paris O escocês Andy Murray teve trabalho nesta quinta-feira para alcançar as quartas de final do Masters 1000 de Paris. O número quatro do mundo sofreu para vencer o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/3, em 2h07min de confronto.