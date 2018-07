Murray sofre, mas vence alemão com 'pneu' às 3h da manhã em Madri

Por consequência, o número três do mundo precisou lidar com o ritmo do alemão e com o próprio cansaço pela partida tardia. Após sofrer no segundo set, ao ceder o empate, o tenista britânico fechou o jogo com um "pneu": 6/4, 3/6 e 6/0. Após 1h47min de duelo, o confronto foi encerrado às 3 horas da madrugada. A partida está entre as que terminou mais tarde no tênis profissional.

Murray e Kohlschreiber reeditaram a final do ATP 250 de Munique, vencida pelo primeiro no fim de semana. Com o mesmo ritmo da semana passada, o terceiro do ranking superou suas próprias oscilações e abriu vantagem no duelo. No segundo set, porém, o alemão soube aproveitar melhor os erros do favorito e buscou o empate.

Mas na terceira e decisiva parcial, Kohlschreiber não resistiu à maratona de jogos - ele jogou duas partidas no sábado, ainda em Munique, e estreou em Madri nesta terça. Sem condições físicas, sofreu três quebras de saque em sequência, não ameaçou Murray e acabou sendo eliminado com um "pneu".

Nas oitavas de final, o escocês vai enfrentar o local Marcel Granollers, que avançou nesta quarta ao derrotar o francês Gael Monfils por 7/6 (8/6), 6/7 (7/9) e 6/4.

Mais cedo, o japonês Kei Nishikori também sofreu para avançar em Madri. O número cinco do mundo precisou de três sets para despachar o jovem belga David Goffin, de 21 anos, pelo placar de 6/2, 4/6 e 6/4. Seu próximo adversário será o local Roberto Bautista Agut, que eliminou o norte-americano Sam Querrey nesta quarta.

FEMININO - Em duelo de tenistas Top 10, a dinamarquesa Caroline Wozniacki superou a polonesa Agnieszka Radwanska com mais facilidade do que esperava, pelo placar de 6/3 e 6/2. A número cinco do mundo vai enfrentar nas quartas de final em Madri a russa Maria Sharapova.

Não será a única a ter um grande desafio pela frente. Carla Suárez Navarro vai encarar a número 1 Serena Williams após eliminar a sérvia Ana Ivanovic, ex-líder do ranking, por 7/5, 1/6 e 6/4. A espanhola e a norte-americana se enfrentaram na final em Miami, com vitória e título de Serena.

Já a romena Irina-Camelia Begu vai duelar com a checa Petra Kvitova, atual 4ª colocada do ranking, depois de superar a checa Barbora Strycova por duplo 6/4. Já Lucie Safarova, também da República Checa, venceu a italiana Roberta Vinci, por 6/4, 6/7 (6/8) e 6/0, e enfrentará a russa Svetlana Kuznetsova, algoz da australiana Samantha Stosur, por 5/7, 6/2 e 7/6 (7/5), nesta quarta.