Murray sofre, mas vira jogo e vai à semi no Torneio de Valência

Atualizado às 14h30

Andy Murray sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas venceu o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4, nesta sexta-feira, para garantir vaga nas semifinais do Torneio de Valência. Cabeça de chave número 3 do ATP 500 espanhol, o britânico assim se credenciou para encarar neste sábado o espanhol David Ferrer, que arrasou o brasileiro Thomaz Bellucci por 6/1 e 6/2.

O tenista escocês ainda luta para assegurar a sua classificação ao ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, a partir de 9 de novembro, em Londres, e nesta sexta precisou de duas horas e 43 minutos em quadra para despachar o atual 17.º colocado do ranking mundial.

Ex-líder e hoje apenas o décimo jogador da ATP, Murray levou um susto ao ser derrotado no primeiro set do confronto desta sexta, no qual ele e o sul-africano conquistaram duas quebras de saque cada um e levaram a disputa ao tie-break. E, no desempate, Anderson foi bem superior para fechar o parcial em 7/3.

A partir do segundo set, porém, Murray começou a reagir. Embora tenha tido o serviço quebrado por mais uma vez, converteu dois de três break points para fazer 6/4 e empatar o jogo. Já na terceira parcial, desta vez sem oferecer nenhuma chance de quebra ao sul-africano, foi feliz em uma de três oportunidades de ganhar games no saque do rival para repetir o 6/4 que liquidou a partida. Essa foi a terceira vitória do britânico em quatro jogos com o adversário.