Murray soma pontos após classificar Grã-Bretanha para semifinais da Davis

Murray esteve presente nas três vitórias da Grã-Bretanha no duelo com a França por 3 a 1, sendo duas delas em jogos de simples, o que lhe rendeu mais 30 pontos. Assim, ele chegou aos 7.840, em terceiro lugar, diminuindo um pouco a vantagem do suíço Roger Federer, que ocupa a segunda posição com 9.665 pontos.

A liderança folgada segue com o sérvio Novak Djokovic, que soma 13.845 pontos, com mais de um ano consecutivo como número 1 do mundo, condição assumida quando ele conquistou o título da edição de 2014 de Wimbledon.

Nesta atualização, o ranking não apresentou alterações nas 21 primeiras posições. Assim, Djokovic, Federer e Murray são seguidos no Top 10 por Stan Wawrinka (Suíça), Kei Nishikori (Japão), Tomas Berdych (República Checa), David Ferrer (Espanha), Milos Raonic (Canadá), Marin Cilic (Croácia) e Rafael Nadal (Espanha).

Melhor tenista brasileiro no ranking, Thomaz Bellucci não entrou em quadra na semana passada, mas mesmo assim subiu uma posição, atingindo o 41º lugar. Já João Souza, o outro jogador do Brasil presente ao Top 100, perdeu dois postos e agora é o número 88 do mundo.

Campeão do Torneio de Newport, o norte-americano Rajeev Ram ascendeu 75 posições nesta atualização do ranking da ATP e atingiu a 86ª colocação.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 13.845 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.665

3) Andy Murray (GBR), 7.840

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.790

5) Kei Nishikori (JAP), 5.525

6) Tomas Berdych (RCH), 5.140

7) David Ferrer (ESP), 4.325

8) Milos Raonic (CAN), 3.810

9) Marin Cilic (CRO), 3.540

10) Rafael Nadal (ESP), 3.000

11) Gilles Simon (FRA), 2.765

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.475

13) Richard Gasquet (FRA), 2.285

14) David Goffin (BEL), 2.180

15) Kevin Anderson (AFS), 2.090

16) Grigor Dimitrov (BUL), 1.970

17) Gael Monfils (FRA), 1.930

18) John Isner (EUA), 1.890

19) Feliciano López (ESP), 1.800

20) Viktor Troicki (SER), 1.629

41) Thomaz Belluci (BRA), 1.065

88) João Souza (BRA), 566

128) André Ghem (BRA), 422

161) Guilherme Clezar (BRA), 321C