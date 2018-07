Murray supera francês e vai às quartas de Wimbledon pelo décimo ano seguido

O britânico Andy Murray segue firme na defesa do seu título de Wimbledon. Nesta segunda-feira, aproveitando os vários erros cometidos pelo francês Benoit Paire, o número 1 do mundo se classificou pela décima vez consecutiva às quartas de final do Grand Slam londrino ao derrotá-lo por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/4 e 6/4, em 2 horas e 21 minutos.

Número 46 do mundo, Paire até disparou 50 winners no duelo, mas abusou dos erros não-forçados - foram 43, contra apenas sete de Murray, que ainda conseguiu 23 bolas vencedoras. Assim, o britânico assegurou a segunda vitória em dois duelos com o francês e avançou em Wimbledon.

O triunfo, porém, não veio sem dificuldades. No primeiro set, Paire chegou a abrir 4/2, mas permitiu que Murray reagisse ao vencer três games consecutivos e forçasse a realização do tie-break, quando venceu com bastante facilidade, só levando um ponto.

Embalado, Murray até venceu os dois primeiros games do segundo set, mas permitiu a reação de Paire, que chegou a liderar a parcial por 4/3. Mas aí foi a vez do britânico se impor, ganhando três games seguidos para fazer 6/4.

O terceiro set foi o único em que Murray não perdeu o seu saque para o tenista da França. Assim, o britânico só precisou converter um break point no nono game para encaminhar a sua vitória, novamente definida em 6/4.

Agora, nas quartas de final de Wimbledon, Murray terá pela frente o norte-americano Sam Querrey, o número 28 do mundo, que precisou de cinco sets para bater o sul-africano Kevin Anderson por 5/7, 7/6 (7/3), 6/3, 6/7 (11/13) e 6/3.

Duas vezes campeão em Wimbledon, Murray acumula no seu retrospecto sete vitórias e duas derrotas nas quartas de final. E o seu desempenho diante de Querrey é ainda melhor, com sete triunfos em oito jogos.

Em outro jogo já encerrado nesta segunda-feira em Wimbledon, o croata Marin Cilic avançou fácil em Wimbledon ao aplicar um triplo 6/2 no espanhol Roberto Bautista Agut, o 19º colocado no ranking.

Cilic, o número 6 do mundo, está nas quartas de final em Londres pelo quarto ano seguido. Porém, ele nunca se classificou às semifinais. O croata tentará encerrar esse jejum diante do vencedor da partida entre o espanhol Rafael Nadal e o luxemburguês Gilles Muller.