Murray supera Goffin e avança às quartas de final do Torneio de Shenzen

Ex-número 1 do mundo, Andy Murray conseguiu uma expressiva vitória nesta quinta-feira no Torneio de Shenzhen. Hoje apenas o 311º colocado no ranking da ATP, o britânico derrotou o belga David Goffin, o número 11 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

Goffin foi campeão do evento chinês no ano passado, mas acabou sendo eliminado na estreia ao permitir que Murray conseguisse cinco quebras de serviço. Além disso, o britânico salvou sete dos dez break points do tenista da Bélgica, obtendo uma expressiva vitória no seu difícil recomeço após passar por cirurgia no quadril.

O triunfo foi o sexto de Murray em seis duelos com Goffin. E classificado às quartas de final, o britânico agora vai duelar com o espanhol Fernando Verdasco, o número 28 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou o japonês Taro Daniel, o 74º colocado no ranking, por 3/6, 6/2 e 7/5.

O bósnio Damir Dzumhur (39º) superou o indiano Ramkumar Ramanathan (134º) por 6/4 e 6/2 e enfrentará nas quartas de final o australiano Alex De Minaur (40º), que passou pelo norte-americano Mackenzie McDonald (80º) por 1/6, 7/6 e 6/0.

Os outros dois confrontos das quartas de final do Torneio de Shenzhen, um ATP 250 disputado em quadras duras, já estavam definidos e serão: Albert Ramos (Espanha) x Pierre-Hugues Herbert (França) e Cameron Norrie (Grã-Bretanha) x Yoshihito Nishioka (Japão).