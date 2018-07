Murray supera Karlovic e vai à 3ª rodada em Wimbledon

Murray teve dificuldades com a agressividade de Karlovic, que fez 17 aces e conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game do jogo. O britânico, porém, reagiu, converteu dois break-points, sendo o segundo no 12º game, e venceu a parcial por 7/5. O equilíbrio da partida se manteve no segundo set, que foi definido apenas no tie-break, vencido por Karlovic.

Após a derrota, Murray cresceu na terceira parcial. O britânico conseguiu quebras no primeiro e sétimo games para vencer por 6/2. O equilíbrio voltou ao jogo no quarto set, que foi definido apenas no tie-break, que dessa vez foi vencido por Murray, que, assim, fechou o jogo em 3 a 1.

Classificado para a terceira rodada de Wimbledon, Murray aguarda a definição do seu próximo adversário em Wimbledon. O número 4 do mundo vai encarar o vencedor do duelo ente o búlgaro Grigor Dimitrov e o cipriota Marcos Baghdatis.

Campeão do Torneio de Hertogenbosch, David Ferrer, número 5 do mundo, segue firme em Wimbledon. Nesta quinta-feira, o tenista espanhol derrotou o francês Kenny De Schepper por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1), 6/2 e 6/4. No duelo, Ferrer não teve o serviço quebrado pelo adversário e converteu três break-points. O espanhol, porém, terá um duelo complicado na terceira rodada. Ele vai encarar Andy Roddick, que foi vice-campeão de Wimbledon em 2004, 2005 e 2009.

O tenista norte-americano faturou o título do Torneio de Eastbourne na semana passada e avançou nesta quinta-feira em Londres com vitória sobre o alemão Bjorn Phau por 3 sets a 0, com parciais de 6/3 7/6 (7/1) e 6/3. Na partida, Roddick, que está em 25º lugar no ranking da ATP, fez 13 aces. O norte-americano e o espanhol já se enfrentaram 10 vezes e Ferrer está em vantagem de 6 a 4 no confronto direto.

O checo Radek Stepanek se classificou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer o alemão Benjamin Becker por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/4) e 6/3. Agora, ela vai duelar com o sérvio Novak Djokovic, que lidera o confronto direto por 6 a 1.

O espanhol Fernando Verdasco avançou ao derrotar o esloveno Grega Zemlja por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3. Na terceira rodada, seu adversário será o belga Xavier Malisse, que venceu o francês Gilles Simon por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (7/5).

O japonês Kei Nishikori se garantiu na terceira rodada de Wimbledon com a vitória sobre o francês Florent Serra por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/2, e agora vai encarar o argentino Juan Martin del Potro.

O belga David Goffin, que surpreendeu em Roland Garros ao chegar às oitavas de final, quando perdeu para o suíço Roger Federer, derrotou o norte-americano Jesse Levine por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/1 e 6/3.

Também nesta quinta-feira, o croata Marin Cilic venceu o polonês Lukasz Kubot (7/6, 6/2 e 6/1) e o alemão Philipp Kohlschreiber superou o tunisiano Malek Jaziri (7/6, 6/1 e 6/1). O colombiano Alejandro Falla também avançou para a terceira rodada, assim como o eslovaco Lukas Lacko, o norte-americano Brian Baker e o francês Benoit Paire, algoz do ucraniano Alexandr Dolgopolov.