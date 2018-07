Murray supera potência de Karlovic e vai às oitavas de final

O britânico Andy Murray finalmente venceu uma partida em Roland Garros sem sofrimento. Confirmando sua evolução no saibro, piso que está longe de ser seu preferido, o número 2 do mundo chegou às oitavas de final do Grand Slam francês nesta sexta-feira, ao derrotar o croata Ivo Karlovic, 28.º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 7/6 (7/3).

Foi a primeira vitória contundente do cabeça de chave número 2 do torneio. Nas duas primeiras partidas, Murray havia precisado de cinco sets para passar pelo checo Radek Stepanek e pelo francês Mathias Bourgue.

Com a classificação, o britânico também ficou mais perto de igualar suas melhores campanhas em Roland Garros. Em 2011, 2014 e 2015, o tenista foi às semifinais do torneio. Com três conquistas no saibro do início do ano passado para cá, ele sonha até com o título na França.

Murray construiu a vitória tranquila desta sexta já no primeiro set. Extremamente dependente de seu saque, Karlovic não estava em dia inspirado no serviço, acertou somente dois aces na primeira parcial e aí abriu caminho para o britânico, que confirmou dois break points e saiu na frente.

Somente a partir do segundo set, Karlovic passou a encaixar seu saque um pouco melhor, exigiu mais de Murray, mas ainda assim o britânico buscou a quebra necessária para fechar. Na terceira parcial, ela não veio, mas o vice-líder do ranking mostrou por que ocupa esta posição e soube definir no tie-break.

Agora, Murray espera para conhecer seu adversário nas oitavas em Roland Garros. Ele terá pela frente que avançar do confronto do norte-americano John Isner, cabeça de chave número 15, com o russo Teymuraz Gabashvili, 79.º colocado do ranking.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta sexta-feira, o canadense Milos Raonic confirmou seu favoritismo e passou com tranquilidade pelo eslovaco Andrej Martin. Oitavo cabeça de chave, ele fez 3 sets a 0 no número 133 do mundo, com parciais de 7/6 (7/4), 6/2 e 6/3.

Raonic já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final. Ele terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 55.º colocado do ranking, que surpreendeu nesta sexta o norte-americano Jack Sock, 23.º cabeça de chave, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4, 6/4, 4/6 e 6/4.