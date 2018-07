Murray supera rodada dupla e vai às quartas em Queen's

LONDRES - O britânico Andy Murray conseguiu a sua segunda vitória nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Queen's, em Londres, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Após ganhar o seu jogo de estreia, ele superou o australiano Marinko Matosevic, 65º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 56 minutos.

O adversário de Murray nas quartas de final em Queen's já é conhecido. O britânico vai encarar o alemão Benjamin Becker, número 105 do mundo, que nesta quinta surpreendeu ao vencer o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 24º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5.

Assim como Murray, o francês Jo-Wilfried Tsonga também disputou dois jogos nesta quinta e se deu bem. No segundo jogo do dia, o número 7 do mundo bateu o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3, em 1 hora e 44 minutos. Seu próximo oponente é o norte-americano Denis Kudla, 112º colocado no ranking da ATP, que superou o francês Kenny De Schepper (6/1 e 6/3).

O argentino Juan Martin del Potro também se garantiu nas quartas de final do Torneio de Queen's ao derrotar o britânico Daniel Evans, 277º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 55 minutos. O próximo adversário do número 8 do mundo será o australiano Lleyton Hewitt.

Número 12 do mundo, o croata Marin Cilic passou às quartas de final ao vencer o espanhol Feliciano Lopez, 39º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5. Agora, ele vai medir forças com o checo Tomas Berdych.