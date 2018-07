Murray supera Soderling na abertura do ATP World Finals

Murray, que foi superado por Soderling no ranking após o sueco vencer o Masters de Paris este mês, aproveitou o fraco início do seu adversário sueco para conquistar a vitória na partida de estreia do Grupo B, que conta também com Roger Federer.

O escocês, de 23 anos, quebrou o serviço do adversário no terceiro e sétimo games para levar o primeiro set, mas teve que trabalhar duro no segundo na medida em que Soderling se recuperava.

Murray conseguiu sobreviver ao único break point contra em toda a partida, com o placar em 2-3 no segundo set, e jogou muito bem na arena que estava lotada com 17.500 pessoas.

Três games depois, Murray garantiu a vitória em uma hora e vinte minutos para receber 120 mil dólares -- valor a cada vitória no torneio. Se manter o ritmo, o escocês pode conquistar o prêmio de 1,6 milhão de dólares que será dado ao campeão invicto do torneio com os oito melhores tenistas do ano.

Rafael Nadal, que já garantiu o lugar de número 1 do mundo, está no Grupo A e joga na segunda-feira contra o norte-americano Andy Roddick. Novak Djokovic e Tomas Berdych completam o grupo A.