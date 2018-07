Murray supera suíço e vai às quartas de final em Dubai

DUBAI - O britânico Andy Murray garantiu com certa tranquilidade a sua vaga nas quartas de final do Torneio de Dubai, nesta quarta-feira, ao superar o suíço Marco Chiudinelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O tenista número 4 do mundo havia sofrido para passar pelo alemão Michael Berrer na estreia do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes, mas agora impôs com mais facilidade a condição de terceiro cabeça de chave da competição.

Com a vitória na segunda rodada, Murray enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych, quinto cabeça de chave, e o Lukas Lacko, programado para acontecer também nesta quarta.

Para se garantir nas quartas de final, o britânico aproveitou duas de seis chances de quebrar o saque de Chiudinelli, que não teve nenhum break point cedido pelo seu adversário. Murray, por sinal, teve aproveitamento de 74% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e contabilizou 84% dos pontos que travou quando precisou usar o segundo saque. Ele ainda fez seis aces, contra apenas um do tenista suíço.

No outro jogo já encerrado nesta quarta-feira em Dubai, o sérvio Janko Tipsarevic, sétimo cabeça de chave, superou o italiano Flávio Cipolla por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/1 e 6/1, e se garantiu nas quartas de final.

Agora, no jogo que valerá uma vaga nas semifinais, Tipsarevic poderá ter pela frente o seu compatriota Novak Djokovic, líder do ranking mundial, que nesta quarta enfrenta o ucraniano Sergiy Stakhovsky pela segunda rodada.