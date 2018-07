Murray vai à final do Torneio de Queen's contra Cilic

LONDRES - Depois de ficar fora da disputa de Roland Garros, no começo do mês, em Paris, por causa de uma lesão nas costas, o tenista escocês Andy Murray está mostrando boa forma na volta às quadras. Neste sábado, ele confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final do Torneio de Queen''s, em Londres, na Inglaterra. Assim, vai disputar o título neste domingo contra o croata Marin Cilic.

Número 2 do mundo, Murray é o principal favorito ao título em Queen''s, torneio disputado em quadra de grama e preparatório para Wimbledon - o Grand Slam londrino começa no dia 24 de junho. Na semifinal deste sábado, ele derrotou o francês Jo-Wilfried Tsonga, atualmente o sétimo colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

Na outra semifinal, Cilic também confirmou seu favoritismo. Número 12 do mundo e atual campeão em Queen''s, o croata derrotou o australiano Lleyton Hewitt, que aparece hoje apenas na 82ª colocação do ranking, por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/2. Agora, porém, deve ter um desafio ainda mais complicado na final contra Murray, de quem ganhou uma única vez em nove jogos.

Para Murray, que já foi campeão em Queen''s duas vezes (em 2009 e 2011), será a chance de faturar seu terceiro título na temporada e o 27º na carreira. Já Cilic entra na final deste domingo para levantar seu 10º troféu como tenista profissional - tem apenas um neste ano, conquistado justamente em casa, no Torneio de Zagreb, em fevereiro, na Croácia.