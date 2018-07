Murray vence, mas sogro passa mal em jogo da 'pupila' Ivanovic

O britânico Andy Murray já avisou que pode abandonar o Aberto da Austrália a qualquer momento, caso sua esposa, Kim Sears, entre em trabalho de parto. O que ele não esperava era ter que se preocupar também com a saúde do sogro, o técnico Nigel Sears, de 58 anos, que desfaleceu nas tribunas da Rod Laver Arena, quadra central, e precisou ser levado pelo socorristas, paralisando o jogo de sua pupila Ana Ivanovic contra a norte-americana Madison Keys.

A partida entre Ivanovic e Keys estava no segundo set quando foi paralisada, segundo a organização do Gran Slam, porque "uma pessoa do público" passou mal e precisou de assistência médica. Era Nigel Sears, que logo foi socorrido pelos paramédicos. As jogadoras foram para o vestiário preocupadas e só voltaram depois de uma hora. Ainda de acordo com os organizadores, elas foram consultadas se gostariam de retomar a partida ou adiá-la.

Quando o jogo foi paralisado, Ivanovic vencia por 6/4 e 1/0. Claramente desconcentrada, ela levou a virada, perdendo o jogo por 4/6, 6/4 e 6/4. Ao fim do jogo, a organização anunciou que o treinador passava bem e que, no hospital para o qual foi levado, pediu para continuar assistindo ao jogo pela televisão.

Andy Murray jogava naquele mesmo momento, na Margaret Court Arena, a segunda maior quadra do complexo. O britânico, que é casado com a filha de Sears, não foi informado do ocorrido com o sogro na quadra ao lado. Número 2 do mundo, Murray chegou a vacilar, perdeu um set para o português João Sousa, mas garantiu a vitória por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/2 e 6/2), avançando às oitavas de final. Depois de receber a notícia, deixou a quadra sem dar a tradicional entrevista.