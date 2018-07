Murray vence americano em estreia tranquila no Masters de Xangai

Sem sobressaltos, o escocês Andy Murray estreou com uma boa vitória no Masters 1000 de Xangai, na China, nesta quarta-feira. O tenista número dois do mundo precisou de apenas 1h14min e dois sets para superar o norte-americano Steve Johnson, com parciais de 6/3 e 6/2.

No embalo do título conquistado em Pequim, na semana passada, Murray deu poucas chances ao rival em sua estreia. Só precisou salvar um único break point no set inicial. Por outro lado, impôs três quebras de saque ao adversário, atual 24º do ranking da ATP. Superior em todos os fundamentos, Murray selou a vitória com tranquilidade na segunda parcial.

Nas oitavas de final, o tenista bicampeão olímpico vai enfrentar o francês Lucas Pouille, surpresa da última edição do US Open. Pouille, em boa fase, despachou nesta quarta o experiente espanhol Nicolás Almagro por 6/4 e 7/6 (12/10). Será apenas o segundo confronto entre Murray e o francês no circuito. No primeiro, o britânico venceu no Masters de Roma deste ano.

Ainda nesta quarta, o espanhol Roberto Bautista Agut venceu o norte-americano Taylor Fritz por duplo 6/4. E vai enfrentar o sérvio Viktor Troicki, algoz de outro espanhol, Rafael Nadal, mais cedo, nesta quarta.

ATP FINALS - Mesmo sem entrar em quadra no Masters de Xangai, o japonês Kei Nishikori assegurou nesta quarta-feira a vaga no ATP Finals, que vai reunir os oito melhores tenistas da temporada em Londres, em novembro. Recuperando-se de uma leve lesão muscular, o japonês conquistou a vaga mesmo sem competir em Xangai por causa da pontuação dos rivais.

Em razão dos últimos resultados em Xangai, o japonês não poderá mais ficar de fora da lista dos oito melhores do ano. Nishikori assumiu a quarta colocação do ranking nesta semana, ao desbancar Rafael Nadal - na lista do ano ele ainda é o quinto colocado. O japonês se tornou o quinto classificado para o ATP Finals, juntando-se ao sérvio Novak Djokovic, ao escocês Andy Murray, ao suíço Stan Wawrinka e ao canadense Milos Raonic.