Murray vence belga e empata duelo na final da Copa Davis Maior esperança da Grã-Bretanha na final da Copa Davis, Andy Murray fez sua parte nesta sexta-feira ao buscar o empate com a Bélgica, no segundo jogo do confronto. O número dois do mundo igualou a série melhor-de-cinco em 1 a 1 ao derrotar o belga Ruben Bemelmans por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5, na quadra de saibro montada no Flanders Expo, na cidade belga de Ghent.