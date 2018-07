Murray vence Dimitrov e encara australiano em Melbourne

O britânico Andy Murray conquistou a sua classificação para as quartas de final do Aberto da Austrália ao vencer a partida que encerrou a programação deste domingo em Melbourne. E o triunfo veio em um grande duelo com o búlgaro Grigor Dimitrov, definido em 3 horas e 32 minutos na Rod Laver Arena, a principal quadra do complexo que recebe o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Número 6 do mundo, Murray derrotou Dimitrov, o 11º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5. Assim, o britânico ampliou uma impressionante regularidade em torneios do Grand Slam: vai jogar pela 16ª vez seguida as quartas de final de uma das quatro principais competições do tênis - a última queda precoce foi no US Open de 2010.

Neste domingo, 25, Dimitrov chegou a abrir 3/0 no primeiro set, com uma quebra de serviço, mas permitiu a reação de Murray, que conseguiu a virada ao converter break points no quinto e nono games.

No segundo set, Murray ficou em vantagem ao obter uma quebra de saque no terceiro game, que foi devolvida no sexto. O britânico voltou a passar à frente ao converter um break point no 11º game, mas perdeu o seu serviço quando podia fechar a parcial e acabou sendo batido no tie-break.

O terceiro set seguiu igual até o oitavo game, quando Murray pressionou o saque de Dimitrov, conseguiu a quebra e em seguida fechou a parcial em 6/3. Dimitrov esboçou uma reação no quarto set ao fazer 3/0, com uma quebra de saque. No nono game, quando sacava para vencer a parcial, perdeu o serviço e se descontrolou. Murray se aproveitou, conseguiu mais uma quebra de serviço e venceu a parcial por 7/5 e o jogo por 3 sets a 1.

Dono de três vice-campeonatos do Aberto da Austrália, Murray agora terá pela frente o australiano Nick Kyrgios nas quartas de final. O britânico triunfou no único confronto entre eles, no Masters 1000 de Toronto, no ano passado.

Adversário de Murray nas quartas de final, Kyrgios precisou superar uma batalha e virar o jogo após perder os dois primeiros sets da partida, fazendo a festa da torcida local. O número 53 do mundo derrotou o italiano Andreas Seppi , 46º colocado no ranking, por 3 a 2, com parciais de 5/7, 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 8/6.

Em uma partida com 3 horas e 44 minutos de duração, Kyrgios e Seppi fizeram um confronto bastante equilibrado, tanto que o australiano só fez três pontos a mais do que o seu adversário - 184 a 181 - e ainda precisou salvar um match point no quarto set.

Assim, Kyrgios igualou o seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam, alcançado em Wimbledon no ano passado. Já Seppi, responsável pela principal zebra desta edição do Aberto da Austrália ao eliminar o suíço Roger Federer, segue sem conseguir alcançar as quartas de final de um dos quatro principais torneios do tênis.