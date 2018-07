Murray vence e bebe até cerveja em exibição na Austrália

Finalista do Aberto da Austrália nos dois últimos anos, Murray anunciou, no último dia do ano passado, a contratação de Ivan Lendl como seu novo técnico. E, agora dirigido por uma das maiores lendas da história do tênis, o britânico espera finalmente ganhar o primeiro título de Grand Slam da sua carreira.

Na quarta colocação do ranking mundial, Murray soube, na noite da última quinta-feira, que irá estrear neste Aberto da Austrália contra o norte-americano Ryan Harrison. O britânico irá integrar o mesmo lado da chave em que está o sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 1 e contra quem poderá duelar em uma possível semifinal em Melbourne.

O jogo entre Murray e Nalbandian foi uma das atrações paralelas do torneio de exibição Kooyong Classic, tradicionalmente realizado antes do início do Aberto da Austrália. Também nesta sexta, o norte-americano Mardy Fish garantiu vaga na final da competição ao vencer o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 1, com 6/2, 4/6 e

6/1.

Com o resultado obtido diante de Melzer, Fish jogará a decisão do torneio de exibição contra o australiano Bernard Tomic, que na última quinta-feira superou o francês Gael Monfils em uma das semifinais.