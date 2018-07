Murray vence e pega zebra russa na terceira fase do US Open

Com certa tranquilidade, o britânico Andy Murray conseguiu nesta quinta-feira a sua classificação à terceira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada, que é disputado em Nova York. Na Arthur Ashe Stadium, a quadra central, o cabeça de chave número 8 bateu o alemão Matthias Bachinger por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4.

Na sequência da competição, Murray terá pela frente uma "zebra" que vem da Rússia. Em uma batalha que durou 3 horas e 10 minutos, Andrey Kuznetsov, hoje o número 96 do mundo, derrotou o espanhol Fernando Verdasco, 31.º pré-classificado, por 3 sets a 2 - com parciais de 6/3, 4/6, 4/6, 7/5 e 6/3.

Com mais trabalho que Murray, o canadense Milos Raonic também avançou à terceira rodada. Por 3 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 5/7, 6/4 e 7/6 (7/3), o cabeça de chave número 5 ganhou do alemão Peter Gojowczyk. Na sequência, encara o dominicano Victor Estrella, que venceu o croata Borna Coric também por 3 a 1 - parciais de 7/6 (7/2), 4/6, 6/4 e 6/2.

Em outra batalha, de 3 horas e 47 minutos, o espanhol Tommy Robredo, cabeça 16, se superou em quadra para derrotar de virada o italiano Simone Bolelli por 3 sets 2 - com parciais de 5/7, 6/7 (5/7), 6/4, 6/3 e 6/2. Agora jogará contra o australiano Nick Kyrgios, a surpresa da temporada, que passou por outro italiano, Andreas Seppi, por 3 a 0 - parciais de 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4.