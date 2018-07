Murray vence e Wawrinka cai em estreias no Torneio de Queen's

Vice-campeão de Roland Garros, onde caiu diante da Djokovic na final no domingo retrasado, Murray tenta usar Queen's para ganhar embalo rumo a Wimbledon e terá como próximo adversário em Londres o também britânico Aljaz Bedene, que em outro confronto desta terça passou pelo francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (7/9) e 6/4.

No duelo diante de Mahut, veterano de 34 anos que hoje ocupa o 51º lugar da ATP, o vice-líder do ranking mundial chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes, mas também converteu dois break points, um em cada set, fato que forçou a disputa de dois tie-breaks, sendo que o primeiro foi bastante equilibrado. No segundo desempate, porém, o escocês atropelou para aplicar o 7/1 que liquidou a partida.

Já Wawrinka, que é o atual quinto colocado do ranking mundial, voltou a mostrar dificuldades no piso de grama, no qual seu desempenho não é dos melhores. E, contra um veterano Verdasco que hoje é o 53º tenista do mundo, acabou caindo em sets diretos. Primeiro levou duas quebras na primeira parcial e foi batido por 6/2, antes de confirmar todos os seus serviços no segundo set. Entretanto, o espanhol acabou caindo por 7/3 no tie-break e deu adeus à chave de simples de Queen's.

Após bater Wawrinka, Verdasco terá pela frente na segunda rodada o australiano Bernard Tomic, que na estreia despachou o sul-africano Kevin Anderson por 6/3 e 6/4 em outro duelo realizado nesta terça.

OUTROS RESULTADOS - Outro cabeça de chave que estreou com vitória nesta terça em Queen's foi o croata Marin Cilic. Quinto pré-classificado, ele passou pelo espanhol Feliciano López por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/4. O próximo rival de Cilic será o sérvio Janko Tipsarevic, que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, com 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3.

O espanhol Roberto Bautista Agut, sexto pré-classificado, o luxemburguês Gilles Muller, o francês Adrian Mannarino, o norte-americano Donald Young e o checo Jiri Vesely foram outros tenistas que estrearam com vitórias em jogos desta terça. Já a partida que o canadense Milos Raonic, terceiro cabeça de chave, travava com Nick Kyrgios foi interrompido por falta de luz natural depois que o australiano ganhou o primeiro set por 7/6 (7/5) e perdeu o segundo por 6/4.

Pelo mesmo motivo, o confronto entre o norte-americano John Isner, sétimo cabeça de chave, e o argentino Juan Martín del Potro sequer pôde ser iniciado nesta terça. A partida fecharia a programação de simples do dia, mas foi reagendada para esta quarta, assim como a continuidade do duelo entre Raonic e Kyrgios.