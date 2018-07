Murray vence fácil e encara mais um britânico em Queen's

Andy Murray segue firme na luta para faturar o seu quinto título do Torneio de Queen's, ATP 500 londrino disputado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon. Nesta quinta-feira, o número 2 do mundo avançou com facilidade às quartas de final ao superar o britânico Aljaz Bedene, 58º colocado no ranking, por 6/3 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos.

Murray levou um susto no início da partida contra Bedene, tendo que salvar um break point logo no primeiro game, mas conseguiu uma quebra de serviço no oitavo, fechando a parcial em 6/3. Já na segunda, os britânicos trocaram quebras de serviço no terceiro e quarto games, com Murray prevalecendo ao conseguir mais uma no sétimo, depois vencendo o set por 6/4.

Nas quartas de final, Murray terá pela frente outro tenista britânico, Kyle Edmund. Nesta quinta, o número 85 do mundo nem precisou entrar em quadra, pois avançou com a desistência do francês Paul-Henri Mathieu, que abandonou o Torneio de Queen's por causa de uma lesão no pulso.

Mesmo tendo disparado 43 aces, o norte-americano John Isner foi eliminado nesta quinta do Torneio de Queen's, numa partida em que não aproveitou dez match points. O número 17 do mundo perdeu, de virada, para o luxemburguês Gilles Muller, 41º colocado no ranking, com parciais de 3/6, 7/6 (18/16) e 7/6 (9/7).

Isner perdeu a chance de fechar o jogo na segunda parcial, quando desperdiçou seis match points, sendo batido quando Muller aproveitou o seu quinto set point. Na terceira parcial, Isner salvou cinco break points, levou a disputa para o tie-break, mas perdeu quatro match points antes de ser eliminado.