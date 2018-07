Murray vence fácil em Paris e vai encarar Roddick

O seu próximo rival será o norte-americano Andy Roddick, que na última terça estreou com vitória sobre o francês Julien Benneteau, por 2 sets a 1. Este será o 11.º confronto entre os tenistas, sendo que o norte-americano levou a melhor nos dois últimos, na grama do Torneio de Queen''s deste ano e na do Grand Slam de Wimbledon de 2009. No retrospecto geral, porém, o britânico está em vantagem, com sete vitórias e apenas três derrotas.

Outro cabeça de chave que já assegurou vaga nas oitavas de final nesta quarta é o espanhol David Ferrer. Cabeça de chave número 4 em Paris, ele aplicou duplo 6/4 sobre o francês Nicolas Mahut. Com isso, o tenista se credenciou para encarar o vencedor do duelo entre o alemão Philipp Kohlschreiber e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

O sérvio Viktor Troicki também venceu por duplo 6/4 nesta quarta. Desta forma, ele eliminou o ucraniano Sergiy Stakhovsky e avançou às oitavas de final. Agora, por um lugar nas quartas, irá encarar o vencedor do duelo entre o seu compatriota Novak Djokovic, líder do ranking mundial, e o croata Ivan Dodig.

Outro representante da Sérvia já garantindo nas oitavas de Paris é Janko Tpisarevic, que nesta quarta bateu o norte-americano Alex Bogomolov Jr. por 6/1 e 6/0. Agora, no embate que valerá uma vaga nas quartas, ele medirá forças com o checo Tomas Berdych, que na estreia derrotou o espanhol Fernando Verdasco, por 2 sets a 0, na última terça.