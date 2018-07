Murray vence Gasquet de virada em Roland Garros

Com a vitória sobre o campeão do Torneio de Nice no último fim de semana, Murray acumula três vitórias em quatro confrontos com o oponente. Seu próximo rival em Roland Garros será o argentino Juan Ignacio Chela, que superou o norte-americano Ryan Sweeting por 3 sets 0, com parciais de 6/0, 6/4 e 7/6 (7/4).

O croata Ivan Ljubicic venceu Yen-Hsun Lu, de Taipé, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 7/5 e 6/3. Na segunda rodada, o cabeça de chave número 14 vai enfrentar o vencedor da partida entre o alemão Michael Berrer e o norte-americano Mardy Fish.