Murray vence 'rodada dupla' e conquista o título em Queen's

O britânico Andy Murray precisou suar bastante para faturar o Torneio de Queens neste domingo. Nem tanto pela dificuldade imposta pelos adversários, mas porque entrou em quadra duas vezes no mesmo dia. Na decisão, derrotou o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Murray deveria ter disputado sua semifinal no último sábado, contra o sérvio Viktor Troicki, mas as fortes chuvas que caíram em Londres fizeram o duelo ser interrompido quando estava empatado em 3 a 3 ainda no primeiro set. Sem a possibilidade de continuar, o jogo acabou adiado para este domingo.

A paralisação pareceu ter feito bem a Murray, que voltou embalado e não permitiu que o adversário vencesse mais nenhum game no primeiro set. Na segunda parcial, teve bem mais dificuldade, mas levou a melhor no tie-break, fechando a partida em 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Na decisão, teria pela frente o sul-africano Kevin Anderson, beneficiado pelo maior período de descanso, já que havia eliminado Gilles Simon no sábado, mas o favoritismo e a maior qualidade de Murray, cabeça de chave número 1, falaram mais alto diante do número 17 do mundo.

Para vencer, Murray superou o forte saque do adversário e soube se aproveitar das poucas oportunidades que teve. Anderson cedeu somente dois break points, um no primeiro e outro no segundo set, o britânico confirmou ambos e conseguiu a vantagem necessária para ficar com o troféu.