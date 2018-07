Murray vence russo com tranquilidade e vai às quartas de final de Roland Garros

Após ter derrotado o argentino Juan Martín del Potro no complicado duelo de terceira rodada que enfrentou em Roland Garros no último sábado, Andy Murray avançou com tranquilidade às quartas de final do Grand Slam realizado em Paris ao vencer o russo Karen Khachanov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, nesta segunda-feira.

Líder do ranking mundial e atual vice-campeão do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de saibro, o britânico assim avançou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o japonês Kei Nishikori, oitavo cabeça de chave, e o espanhol Fernando Verdasco, também prevista para ser encerrada nesta segunda.

Diante de Khachanov, revelação de 21 anos de idade que ocupa a 53ª posição da ATP, Murray fez a sua melhor atuação nesta edição de Roland Garros. Anteriormente, ele precisou jogar quatro sets para ganhar os seus dois primeiros duelos na capital francesa e na terceira rodada também teve trabalho para superar Del Potro, que chegou a desperdiçar seguidos set points na primeira parcial do jogo no qual acabou caindo em sets diretos.

Ainda em busca de seu primeiro título de Roland Garros, Murray desta vez liquidou Khachanov em 2h04min. Ele iniciou bem a partida ao confirmar todos os seus saques e ao converter o único break point cedido pelo russo para abrir vantagem e depois fechar o parcial inicial em 6/3.

Já no segundo set, Khachanov até conseguiu quebrar uma vez o saque do britânico, mas o favorito aproveitou duas de três oportunidades de ganhar games no serviço do adversário para aplicar o 6/4 que o deixou mais próximo da vitória.

Na terceira parcial, Murray foi o primeiro a conseguir uma quebra de saque, mas o russo conseguiu converter novo break point no oitavo game para empatar em 4/4. Entretanto, já em seguida o britânico colocou pressão sobre o jovem rival, obteve outra quebra de serviço e depois sacou para fechar o confronto em 6/4.

Antes de cair diante de Murray, Khachanov havia desbancado o favoritismo do checo Tomas Berdych e do norte-americano John Isner, respectivos 13º e 21º cabeças de chave, na segunda e na terceira rodada. Desta vez, porém, cometeu 38 erros não forçados, contra apenas 14 do britânico, e não conseguiu ameaçar o domínio do rival neste duelo válido pelas oitavas de final.