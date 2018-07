Murray vence taiwanês em estreia no Torneio de Queen's

Murray, principal favorito ao título, superou o 63º do ranking graças ao bom rendimento no saque. O britânico cravou 12 aces e acertou 84% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Mesmo com esse desempenho, Murray sofreu duas quebras de saque, uma em cada set. Ainda assim, dominou o rival e se garantiu na segunda rodada, equivalente às oitavas de final.

O francês Gilles Simon e o espanhol Feliciano López também venceram em suas estreias, nesta terça. Simon, sétimo cabeça de chave, bateu o belga David Goffin, finalista em Hertogenbosch, na Holanda, semana passada. Goffin foi eliminado nesta primeira rodada por 6/7 (6/8), 7/5 e 6/2. Na sequência, Simon vai encarar o australiano Thanasi Kokkinakis, responsável pela eliminação de outro francês, Jeremy Chardy, por 6/7 (3/7), 6/2 e 6/4.

López, oitavo pré-classificado, teve mais facilidade para eliminar o português João Sousa, por 6/3 e 6/4, nesta terça. Agora ele vai enfrentar o poderoso saque do norte-americano John Isner, que costuma se destacar na grama.

Mais cedo, o espanhol Rafael Nadal decepcionou seus fãs ao cair logo na estreia. Campeão na grama de Stuttgart, no domingo, ele era um dos favoritos ao título em Londres. No entanto, sucumbiu diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 1 na rodada de abertura da competição, que é preparatória para Wimbledon.