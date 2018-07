Murray vence Tsonga e empata confronto entre Grã-Bretanha e França na Davis

Murray empatou a série melhor-de-cinco partidas em 1 a 1 porque, mais cedo, o britânico James Ward fora superado com facilidade por Gilles Simon pelo placar de 6/4, 6/4 e 6/1. O desempate vai acontecer na partida de duplas neste sábado. A princípio, o time britânico está escalado com Murray e Dominic Inglot. Os franceses devem jogar com Richard Gasquet e Nicolas Mahut.

Atual vice-campeã da Davis, a França tenta repetir a final do ano passado, quando foi superada pela Suíça de Roger Federer e Stan Wawrinka. Já os britânicos tentam quebrar um jejum de 34 anos sem alcançar a semifinal. A equipe vencedora vai enfrentar de Austrália x Casaquistão. Os casaques abriram 2 a 0, nesta sexta.

Em outro duelo valendo vaga na semifinal, a Bélgica abriu 2 a 0 sobre o Canadá, em casa. Os belgas, que eliminaram os atuais campeões (sem Federer e Wawrinka) na primeira rodada, só cederam um set aos canadenses no saibro da cidade de Middelkerke.

Steve Darcis somou o primeiro ponto belga na série ao bater Frank Dancevic por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1, 7/5 e 6/3. Dancevic é o melhor tenista do Canadá na disputa porque Milos Raonic, atual 8º colocado do ranking, se recupera de uma lesão no pé.

Na sequência, Filip Peliwo, apenas o 491º do mundo, não foi páreo para o belga David Goffin, que venceu por 6/4, 6/4 e 6/2. Com estes resultados, a Bélgica só precisa de mais uma vitória nos próximos três jogos para garantir seu lugar na semifinal.

Se avançar, os belgas vão enfrentar o vitorioso do duelo entre Argentina e Sérvia. Nesta sexta, os argentinos saíram na frente ao vencerem o primeiro jogo do dia. Leonardo Mayer derrotou Filip Krajinovic por 6/4, 6/2 e 6/1. Ainda nesta sexta Federico Delbonis encara o sérvio Viktor Troicki.